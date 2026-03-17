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Confronto com a PM que deixou trÃªs mortos em Coxim comeÃ§ou apÃ³s denÃºncia de tiros

Equipe montou cerco tÃ¡tico apÃ³s chamada e foi recebida a tiros pelos suspeitos, que eram membros de uma facÃ§Ã£o criminosa

17 marÃ§o 2026 - 16h11Vinicius Costa
Armas e munições foram apreendidas no localArmas e muniÃ§Ãµes foram apreendidas no local   (DivulgaÃ§Ã£o/PMMS)

O confronto com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul que terminou com três mortos na madrugada desta terça-feira (17), em Coxim, começou após denúncias de disparos de arma de fogo em uma residência no bairro Jardim São Paulo.

De acordo com a corporação, equipes da Força Tática do 5º Batalhão foram acionadas via 190 e, ao chegarem à Rua Verônica Tobias, montaram um cerco tático devido às características do imóvel, cercado por terrenos baldios e de difícil acesso.

Segundo informações da PMMS, durante a tentativa de abordagem, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos e atirou contra os policiais, que revidaram. Dentro da casa, outros dois indivíduos também reagiram, utilizando arma de fogo e arma branca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os três suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Na residência, foram apreendidas armas, munições e duas motocicletas com registro de roubo no estado de Mato Grosso. Conforme a PM, há indícios de que os envolvidos integravam uma facção criminosa ligada a ataques recentes na cidade.

O material foi encaminhado à Polícia Civil.

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