Contrabandista se “assusta” e capota carro ao perceber fiscalização do Exército

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

Um homem capotou um veículo ao se assustar com uma fiscalização do Exército Brasileira, na zona rural de Corumbá. Ao checar o veículo, os militares perceberam que o motorista transportava uma carga de medicamentos contrabandeados.

Segundo reportagem do Diário Corumbaense, o acidente aconteceu na última quarta-feira (30). Os militares relataram que o suspeito fez uma manobra brusca, depois de ter ao ver a fiscalização.

O homem foi socorrido e durante buscas no veículo, os militares constataram os medicamentos. Ele foi levado para a Receita Federal, onde recebeu multa no valor de R$ 5 mil por não comprovar a origem do medicamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também