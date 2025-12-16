Conveniência pega fogo durante a madrugada em Corumbá

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial localizado na Rua Geraltino Martins de Barros, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá, na manhã desta terça-feira (16).

Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 5h55 após moradores perceberem forte quantidade de fumaça saindo do interior de uma conveniência.

Ao chegar ao local, os militares conseguiram acessar o estabelecimento e constataram que um balcão estava em chamas, assim como um ventilador de teto. O ambiente apresentava muita fumaça e temperatura elevada.

Imediatamente, os bombeiros realizaram a retirada dos materiais atingidos pelo fogo e iniciaram o combate às chamas. Após a extinção do incêndio, foi feito o resfriamento do local e o trabalho de rescaldo, com o uso de aproximadamente 500 litros de água.

A rápida atuação da guarnição evitou que o fogo se propagasse para outras áreas do estabelecimento ou imóveis próximos. Não houve registro de feridos.

