Menu
Menu Busca terça, 16 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Polícia

Conveniência pega fogo durante a madrugada em Corumbá

O Corpo de Bombeiros foi acionado após moradores notarem a fumaça saindo do local

16 dezembro 2025 - 16h41Brenda Assis

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial localizado na Rua Geraltino Martins de Barros, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá, na manhã desta terça-feira (16).

Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 5h55 após moradores perceberem forte quantidade de fumaça saindo do interior de uma conveniência.

Ao chegar ao local, os militares conseguiram acessar o estabelecimento e constataram que um balcão estava em chamas, assim como um ventilador de teto. O ambiente apresentava muita fumaça e temperatura elevada.

Imediatamente, os bombeiros realizaram a retirada dos materiais atingidos pelo fogo e iniciaram o combate às chamas. Após a extinção do incêndio, foi feito o resfriamento do local e o trabalho de rescaldo, com o uso de aproximadamente 500 litros de água.

A rápida atuação da guarnição evitou que o fogo se propagasse para outras áreas do estabelecimento ou imóveis próximos. Não houve registro de feridos.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Padrasto suspeito de estuprar enteado autista é preso no Noroeste
O ato contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, incluindo o prefeito Gabriel Alves de Oliveira
Polícia
Guarda Civil de Corumbá recebe doação de 30 mil munições da Polícia Civil
O ônibus bateu na traseira da carreta
Polícia
Passageiro de ônibus morre durante acidente com carreta na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti
Homem fica com as vísceras expostas ao ser atingido por garrafa quebrada
Polícia
Homem fica com as vísceras expostas ao ser atingido por garrafa quebrada
Mandados foram cumpridos em Corumbá
Polícia
Polícia Federal volta confrontar tráfico e prende traficante em Corumbá
Polícia Federal esteve cedo nas ruas de Corumbá
Polícia
Operação investiga vazamento de dados ao Comando Vermelho e desembargador é preso
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Movimentação da Polícia Militar no local
Polícia
Rapaz nega entregar celular para assaltante e acaba esfaqueado no Guanandi
Policial civil foi expulso -
Justiça
Justiça mantém condenação de ex-policial civil acusado de corrupção em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Idoso fica gravemente ferido ao bater bicicleta em moto em Nova Andradina

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Promessa do sindicato é nem chegar motoristas aos terminais
Cidade
Sindicato confirma greve de ônibus na segunda-feira na Capital