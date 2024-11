Corno mete a faca na esposa após vê-la com outro 'no escurinho' em Sidrolândia

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueada nas costas pelo companheiro durante a madrugada desta quarta-feira (27), no Bairro Ipacaraí, em Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Sidrolândia News, o homem detalhou que cometeu o crime após flagrar a esposa com outro homem, em uma rua perto do posto de saúde do bairro.

Cego pela raiva e pelo ciúme, ele pegou uma faca e atingiu a mulher duas vezes nas costas. Para se defender, a vítima entrou em luta corporal com o homem, causando ferimentos no nariz dele.

Ela foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital Elmíria Silvério para receber atendimento. Já o autor acabou sendo preso em flagrante.

