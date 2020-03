Corpo de mulher com sinais de agressÃ£o Ã© encontrado na capital

Maria Conceição de Souza,de 49 anos, foi encontrada morta com ferimentos na cabeça e na mão na manhã dessa sexta-feira (6) na rua Cutia, no Jardim Canguru, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo,que tinha sinais de agressão, foi encontrado por populares que passavam pelo local viram o corpo embaixo de uma árvore e acionaram a polícia.

Maria teria saído de casa no dia anterior, de acordo com o relato de familiares. Os investigadores fizeram buscas, mas não encontraram no local o objeto que pode ter sido usado na agressão.

O caso foi registrado como homicídio simples, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e será distribuído para investigação na 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também