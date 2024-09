Corpo de mulher que estava desaparecida há 9 dias é encontrado em Costa Rica

O corpo de Lorrayne Rodovalho Fogel, de 33 anos, foi encontrado durante a tarde de segunda-feira (16) próximo a uma usina de cana-de-açúcar, na cidade de Costa Rica. Ela estava desaparecida há 9 dias.

Conforme as informações do site MS Todo Dia, o corpo da jovem estava em avançado estado de decomposição, junto aos seus pertences. Porém, a moto que ela usava no dia não chegou a ser localizada.

No dia 8 de setembro Lorrayne saiu de casa pela manhã, de moto. No entanto, não retornou mais para casa e desapareceu. A mãe da jovem chegou a ir até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência, tentou ligar para o número dela e não teve resposta.

Diante da situação, ainda segundo o site, amigos e familiares se juntaram para procurar pela jovem na cidade, mas não tiveram sucesso.

Para as autoridades, a genitora de Lorrayne contou que a jovem sofria com depressão, só que não fazia tratamento para a doença. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

