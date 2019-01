Corpo é encontrado dentro de bueiro

Da Redação com Assessoria

Jonathan William Ribeiro da Silva, mais conhecido como "Preto", 28 anos, foi encontrado morto no final da tarde desta terça-feira (15), dentro de um bueiro, na BR-163, bem em frente à Penitenciária Estadual de Dourados.

A Polícia Civil, através do SIG (Setor de Investigações Gerais), foi informada sobre um corpo, que estava dentro de um bueiro. Logo em seguida, os policiais foram até o local indicado e confirmaram que a vítima era Jonathan e acionaram a perícia técnica. Ainda no local, foi constatado que o jovem era preso do semiaberto.

De acordo com o delegado Rodolfo Daltro, a informação levantada pela polícia é de que o crime aconteceu no final da tarde de terça-feira (14), depois que um grupo de jovens bateu em Jonathan e o apredrejaram na região do peito e da cabeça, ele ainda teve a garganta cortada. Logo depois, os acusados arrastaram o corpo para dentro da tubulação.

Ainda conforma a polícia, o assassinato teria acontecido por causa de uma disputa entre facções rivais.

Depois de investigações, a polícia prendeu dez pessoas, que também seriam internos do semiaberto, que teriam cometido o crime. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados.

