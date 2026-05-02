Corpo é encontrado e suspeito é detido horas depois na fronteira

Um homem de 42 anos foi morto na madrugada deste sábado (2) no bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã. O principal suspeito foi preso poucas horas depois do crime.
A vítima foi identificada como Alcides Martínez Villalba. O corpo foi encontrado por pessoas que passavam pelo local, que acionaram a polícia.
Segundo as informações iniciais, a Polícia Nacional conseguiu localizar o suspeito a poucos metros de onde o corpo estava. O homem, identificado como Luís Alberto Moran Diaz, de 36 anos, foi detido ainda na região. Ele tem antecedentes por roubo agravado e estava em liberdade condicional.
Ainda não há informações sobre a motivação. O caso segue em investigação pelas autoridades paraguaias.