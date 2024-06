Cozinha de churrascaria pega fogo e assusta funcionário em Paranaíba

A cozinha de uma churrascaria de Paranaíba pegou fogo na avenida Três Lagoas, durante esta quinta-feira (30). Por sorte, ninguém ficou ferido durante o incidente.

Conforme o site Interativo MS, o primeiro foco do incêndio foi contido pelos brigadistas da empresa. Porém, momentos depois, as chamas voltaram tomando conta do teto e da rede elétrica da cozinha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo o controle do fogo. Ainda segundo o site, o incêndio começou no teto do estabelecimento, em uma manta térmica na área da cozinha.

Na sequência, as chamas se espalharam para a cozinha.

