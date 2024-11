Criança de 2 anos morre ao cair em poço na casa dos avós em Vicentina

Uma criança, de apenas 2 anos, morreu após cair dentro de um poço na casa dos avós, localizada na rua Jubelino Mamédio, em Vicentina. O acidente aconteceu durante a noite de terça-feira (26).

Conforme as informações iniciais, o pequeno estava brincando na casa dos avós quando acabou caindo dentro do poço, que tem uma altura de 14 metros de profundidade. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente, chegando a socorrer o menino.

Porém, apesar de ele ter sido encaminhado para o Hospital Maria dos Santos Bastos, acabou falecendo.

Por conta disso, equipes da Polícia Civil, Militar e a Perícia estiveram no local fazendo as investigações a respeito do acidente.

