Criança de 6 anos morre afogada em balneário de Bonito na véspera de ano novo

Uma criança, de apenas 6 anos, morreu afogada em um balneário na cidade de Bonito. O caso aconteceu durante a terça-feira (31), enquanto a família aproveitava o dia.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal Notícias do Estado, a família da vítima é da cidade de Dourados, mas foram para Bonito aproveitar as festas de fim de ano.

Durante o passeio, eles resolveram ir para um balneário, localizado próximo da cidade. Porém, a diversão acabou em tragédia quando o menino foi encontrado boiando próximo ao tobogã.

Ainda de acordo com o site, testemunhas contaram que profissionais da saúde que estavam no local tentaram reanimar o menor por cerca de 1h30, mas não tiveram sucesso. Ele chegou a ser levado para o hospital da cidade, onde a morte foi confirmada.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado pelas autoridades policiais.

