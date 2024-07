Criança de 8 anos fica em estado gravíssimo ao ser atingido por peça de carreta na BR-163

Um menino, de apenas 8 anos, ficou gravemente ferido ao ser atingido por uma peça de carreta que se soltou na BR-163. Ele seguia atrás do veículo com a mãe em um ônibus de viagem.

Conforme as informações, mãe e filho estavam no trecho entre Coxim e Rio Verde de Mato Grosso, localizado o extremo norte de Mato Grosso do Sul. Os dois estavam sentados na poltrona da frente do veículo, quando quebrou o para-brisa do ônibus, atravessou o vidro que separa a cabine dos passageiros e atingiu a parte frontal da cabeça da criança.

Vendo o filho machucado, a mãe pediu socorro aos passageiros e ao condutor do ônibus, que imediatamente acionou as equipes da CRR MSVia, responsáveis por levar a criança para o Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.

Depois de passar por avaliação médica, o menino precisou ser transferido para Campo Grande, onde o estado de saúde dele era considerado grave.

Segundo o site Coxim Agora, os passageiros do veículo precisaram esperar a chegada de outro ônibus, para seguir viagem. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar o ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também