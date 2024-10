Criança morre ao ser atropelada por carreta na saída da escola em Jardim

Uma adolescente, de aproximadamente 14 anos, morreu ao ser atropelada por um caminhão durante o final da manhã desta segunda-feira (21), no cruzamento da Rua São Paulo com a Antônio Pinto Pereira, em Jardim.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jardim MS News, a vítima saia da escola para ir para casa e usava uma bicicleta elétrica. Em determinado momento do trajeto, ela foi atingida pela carreta.

Por conta da dinâmica do acidente, a menina foi parar debaixo do veículo. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas ao chegar no local, a vítima já estava sem sinais vitais.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também