Crianças de 1 e 5 anos morrem após carreta acertar ônibus de viagem na BR-158

Olyver Henrique Veríssimo Barroso, de 1 Ano e Sara Pyetra Veríssima Barosso, de 5 anos, morreram durante um acidente de entre um ônibus e um caminhão prancha na rodovia BR-158, próximo à cidade de Água Boa, a 736 km de Cuiabá, no Mato Grosso. A colisão aconteceu durante a noite de domingo (17) e deixou outras 27 pessoas feridas.

Ao todo, 22 vítimas foram levadas a hospitais da região com ferimentos leves e cinco vítimas com ferimentos graves, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). O ônibus da empresa Satélite Norte saiu de Cuiabá e seguia com destino a Querência, a 912 km de Cuiabá.

Ainda de acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta da 1 hora da madrugada, no km 536. O motorista do caminhão seguia pela rodovia, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente contra o ônibus de viagem, que tombou fora da pista.

O Corpo de Bombeiros informou ao g1 que uma mulher de 25 anos foi resgatada com vida, presa às ferragens do ônibus, com ferimentos graves, e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Água Boa, mas a filha, de 5 anos, foi encontrada já morta no local.

O motorista do caminhão foi levado para um hospital da região com ferimentos leves e realizou o teste do bafômetro, que indicou que ele havia consumido bebida alcoólica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também