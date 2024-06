Culpa do Dick Vigarista: 'Penélope Charmosa' é pega com moto rosa sem placa

Motorizada, mas não regulada, uma jovem de 23 anos, conhecida por praticantes de ‘rolezinho’, como Penélope Charmosa, foi parar na delegacia com a motocicleta adulterada em Campo Grande.

Conforme a ocorrência, equipes do 9º BPM realizavam rondas na região do Danúbio Azul, quando viram a mulher conduzindo a moto sem placa e tingida de rosa.

Ao notar a presença dos militares, ‘Penélope’, tentou iniciar uma ‘Corrida Maluca’, mas nem mesmo o ‘Muttley’, poderia ajudá-la e após um breve acompanhamento tático, os policias conseguiram parar a condutora.

Ela foi conduzida para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Cepol) e a motocicleta foi removida ao pátio do Detran-MS, onde foram lavradas infrações por inexistência da placa, adulteração da cor original do veículo (preto para rosa) e fugir da ação policial.

