Curitibana, mãe de motorista assassinado critica Campo Grande

A mãe do motorista de aplicativo, Rafael Baron, 24 anos, assassinado a tiros na última segunda-feira (13) enquanto trabalhava, criticou Campo Grande em publicação nas redes sociais.

Indignada, Regina Baron, usou fotos da cidade onde mora, Curitiba, capital do Paraná e escreveu: “minha Curitiba, e meu filho foi morar no fim do mundo”, disse. Ela ainda publicou que a Campo Grande é “suja, feia e cheia de bandidos”. “Agora, meu filho vindo no caixão, por ser assaltado sendo motorista de aplicativo”, lamentou. Veja:

Amigos e familiares comentaram a publicação, lamentando o ocorrido e desejando condolências. “Compreensível sua dor e revolta”, escreveu uma internauta. Rafael foi velado em uma igreja da capital paranaense e o enterro aconteceu às 10h30, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Acusado se entrega

O acusado de matar o trabalhador, Igor Cesar de Lima Oliveira, se entregou a polícia nesta manhã e alegou ter “perdido a cabeça” depois que Rafael puxou conversa com sua esposa. Em depoimento, o acusado disse ainda que o motorista disse para ela que “este friozinho estaria bom para fazer um amor gostosinho”.

Igor disse que estava escondido em um matagal desde quando o crime aconteceu e decidiu entrar em contato com os advogados e se entregar. Ele disse estar arrependido pelo crime.

Relembre

Rafael Baron morreu após levar dois tiros depois de deixar o casal em condomínio residencial no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.



Segundo informações da polícia, Igor executou Rafael porque ter feito três perguntas a sua esposa. Dois disparos foram executados e atingiram o pescoço e braço da vítima, que morreu no local.

