Motorista de aplicativo foi executado por conversar com passageira

O assassinato do motorista de aplicativo, Rafael Baron, 24 anos, aconteceu porque ele puxou conversa com a passageira, esposa de Igor Cesar de Lima Oliveira, 22 anos, que também estava no veículo, como passageiro.



Segundo o delegado Ricardo Meirelles, da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, a jovem que teve a identidade preservada, está grávida e estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Jardim Leblon. A esposa tinha sofrido acidente um dia antes, passou mal e foi para a unidade de saúde. Com a alta da jovem, o casal pediu a corrida.



No trajeto, Rafael puxou conversa com a jovem, perguntando sobre a tipóia que usava, ela respondeu que tinha sofrido acidente. Na segunda pergunta, Igor já teria "fechado a cara", segundo o relato da esposa, à polícia. Ao todo, Rafael teria feito três perguntas à jovem.



Ao chegar no destino, Igor teria saído do carro às pressas e a esposa foi logo em seguida para pegar o dinheiro e pagar o trabalhador, momento em que Igor voltou armado e atirou contra o motorista.



Segundo o delegado, a mãe, irmã e esposa do suspeito foram ouvidas. “Foram depoimentos sólidos”, destacou. A esposa disse ainda, em depoimento, que Igor tem “ciúme doentio”. Ele já era evadido do sistema prisional e foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. Igor está foragido.

