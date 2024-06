DEFURV encontra moto adulterada escondida na área rural da Capital

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), localizou nesta sexta-feira (21), uma moto adulterada.

Ela foi encontrada em uma propriedade rural, em Campo Grande, na saída para Sidrolândia, na BR 060.

A DEFURV recebeu a informação de que uma moto Honda CB 300, de cor preta, estaria escondida em uma propriedade rural e que uma pessoa desconhecida tinha deixado o veículo naquele local há vários dias, sem retornar para buscar.

Ao checar os sistemas policiais, a delegacia constatou que a moto estava com placa falsa. O veículo foi apreendido e levado para o pátio da DEFURV.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também