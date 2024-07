Depósito de drogas avaliadas em R$ 35 milhões é estourado pela polícia na Capital

Duas pessoas, um rapaz, de 32 anos, e uma mulher, de 24 anos, foram presos em flagrante durante o final da tarde desta quarta-feira (10), em uma residência na Vila Nova Campo Grande, em Campo Grande, onde foram encontrados cerca de 812,2 quilos de drogas, entre cocaína e maconha, avaliadas em R$ 35 milhões.

Informações repassadas pela polícia, através do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), é que estavam acontecendo diligências em meio a Operação Protetor de Fronteiras e Divisas no acompanhamento das organizações criminosas, quando foram passadas orientações sobre um veículo envolvido em um possível tráfico.

No monitoramento de campo, na rua Cinquenta, os policiais visualizaram uma Fiat Strada, de cor vermelha, parada em frente a uma residência. Os dois ocupantes do veículo passaram a demonstrar comportamento suspeito, o que gerou a abordagem dos agentes.

Durante a vistoria no veículo, foi encontrado uma porção de maconha. Com as suspeitas de que poderia haver mais drogas na residência e pela janela externa da casa, os policiais conseguiram visualizar um grande número de tabletes de entorpecentes.

Após todos os trâmites e pesagem, foram encontrados 663 tabletes de cocaína, que totalizaram 693,45 quilos, além de 4 fardos de maconha, que pesados somou 118,75 quilos e a picape foi apreendida.

O homem e a mulher receberam voz de prisão e foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O prejuízo estimado pela polícia ao crime organizado é de R$ 35 milhões.

