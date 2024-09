Desaparecida há 15 dias, mulher é encontrada morta dentro de saco de lixo na fronteira

Desaparecida há 15 dias, Nelida Vargas Fernández, de 39 anos, foi encontrada morta dentro de um saco localizado às margens do córrego Mata Burro, no Bairro San Ignacio de Loyola, em Yby Yaú, a cerca de 100 quilômetros de Ponta Porã. O corpo já estava em avançado estado de decomposição.

Conforme as informações do site Ponta Porã News, as filhas da vítima contaram as autoridades locais que a mãe sumiu há 15 dias, sendo que estava sendo procurada desde então. Ontem, o saco com o corpo foi localizado por populares que passavam pela região.

O corpo da vítima foi reconhecido por uma das filhas dela. Ainda segundo o site, Nelida foi morta com vários golpes de faca.

O caso está sendo investigado como feminicídio pela polícia local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também