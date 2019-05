Detento morre em cela de presídio, no interior

Anderson José de Souza, 35 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (1º), dentro de uma das celas da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí.

De acordo com informações policiais, internos da cela de Anderson, que estava no pavilhão 2, começaram a acenar com toalhas chamando por socorro. Quando os agentes foram até o local, o detento já estava caído no chão sem vida.

Os outros presos foram realocados para outro pavilhão e a perícia chamada até o presídio. Os internos contaram que Anderson começou a se debater e vomitar, quando caiu no chão e morreu.

Ainda não se sabe as causas da morte. O caso está sendo investigado.

