Idosa morre ao ficar prensada em elevador

Zenia Rezende Pereira, 72 anos, morreu prensado no elevador doméstico da sua casa, na noite desta segunda-feira (29), em Camapuã. A vítima estava tentando ir ao primeiro andar da casa pegar um colírio.

Segundo o boletim de ocorrência, Zenia estava junto com a filha, o genro e o esposo na sala de estar, quando ela decidiu até o primeiro andar da residência buscar um medicamento. A idosa ficou presa pelo tronco, no mesmo instante o equipamento subiu do térreo ao andar desejado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo da idosa do local, que ficou com braços, cabeça e pernas gravemente feridos. Ela morreu na hora.

