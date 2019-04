Detentos são encontrados mortos na PED

Da redação com informações da mídia local

Rodrigo de Souza Barbosa Pinto, 35 anos, foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (10), na Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Horas depois, agentes encontraram Judilei Queiroz morto.

Informações apontam que Rodrigo teria cometido suicídio. Foram os colegas de cela que acionaram os agentes ao se depararem com o detento já sem vida.

Judilei foi encontrado no momento que os agentes fechavam o setor conhecido como "Raio ll". Ainda não há a informações do que teria causado a morte do segundo detento.

A Polícia Civil investiga se os casos se tratam de suicídio ou homicídio.

