Homem invade casa para matar pai, mas mata filho esfaqueado

Marya Eduarda Lobo, com informações do Porã News

Alisson Barboza Rodrigues, de 17 anos, faleceu quando era transferido do Hospital da SIAS para o Hospital da Vida, devido a uma facada desferida, na noite deste sábado (30), por Geovane da Silva Batista, de 23 anos, que acertou a vítima na altura do abdômen.

O ataque teria ocorrido quando o autor chegou a casa da vítima a fim de executar o pai de Alisson que se encontrava em uma residência situada na rua Delamar Silva, no bairro Educacional, na cidade de Fátima do Sul.

Segundo informações do Porã News, o pai de Alisson não estava na casa, Geovane passou a discutir com o filho e armado com uma faca desferiu um golpe contra a barriga da vítima que foi socorrida por vizinhos e levado para o Hospital da SIAS, mas morreu quando era transferido para Dourados.

Policiais militares alertados sobre o crime conseguiram prender Geovane que fugiu do local em uma bicicleta. Ao avistar os policiais ele jogou no mato a faca usada no crime que localizada e apreendida ainda suja de sangue.

Geovane foi preso em flagrante e levado para o Hospital da SIAS onde recebeu atendimento já que apresentava alguns ferimentos pelo corpo.

Depois de medicado ele foi levado para a Polícia Civil e autuado em flagrante.

