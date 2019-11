Indígena mata ex-marido a facada na Aldeia Bororó

Brigida Vasque, de 38 anos, foi presa nesse domingo (3), por matar a facadas o ex-marido Ruberlei Silva Fernandes, de 42 anos, na aldeia Bororó em Dourados.

O crime aconteceu às 12h na casa 162. Brigida foi até a casa do ex-marido onde passaram a ingerir bebidas alcoólicas.

Já no ínicio da tarde os dois começaram a discutir e de posse de uma faca, ela deferiu um golpe no peito de Ruberlei que morreu no local antes do socorro.

Uma moradora da mesma casa teria presenciado o crime e avisado a uma agente de saúde, que chegou no local e encontrou Brigida com a faca na mão. A suspeita chegou a ameaçar a agente, e foi contida por moradores.

A polícia foi acionada e Brigida presa em flagrante pelo crime de homicídio simples registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) em Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também