Diretor-geral da PF diz que explosão em Brasília não foi "fato isolado"

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos Rodrigues, disse nesta quinta-feira (14) que as explosões registradas na noite de quarta-feira (13) em Brasília não representam “fato isolado”, e que a unidade de investigação antiterrorismo da corporação já foi acionada.

“Quero, inicialmente, fazer um registro da gravidade dessa situação que enfrentamos ontem. Tudo isso aponta que esses grupos extremistas estão ativos e precisam que nós atuemos de maneira enérgica – não só a Polícia Federal, mas todo o sistema de Justiça criminal”, disse o diretor-geral.

Passos ainda detalhou que o ataque de ontem não se trata de um caso isolado, e que pode estar ligado a outros casos investigados pela PF. “Entendemos que esse episódio de ontem não é um fato isolado, mas conectado com várias outras ações que, inclusive, a Polícia Federal tem investigado em período recente”, completou.

Ele ainda detalhou que já determinou a abertura de inquérito policial e o encaminhamento do caso ao Supremo Tribunal Federal (STF), devido as hipóteses de atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito e de atos terroristas.

“Estamos tratando esses casos sob essas duas vertentes e, por isso, nossa unidade antiterrorismo está atuando diretamente”, finalizou.

