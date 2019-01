Munições de vários calibres é apreendida pela PRF

Da redação com assessoria

Na manhã desta segunda-feira (14) foram apreendidas 884 munições de diversos calibres, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização, no km 68 da BR-463 em Ponta Porã.

Os agentes abordaram um veículo VW/GOL com placa de Matão, interior de São Paulo, dentro do carro estavam dois homens, que disseram que estavam voltando de um passeio no Paraguai.

Após uma vistoria no veículo, foram encontradas várias caixas com munições de diversos calibres: cal. 380 (20), cal.30 (20), cal. 357 (60), cal. 12 (5), cal. 32 (100), cal. 22 (530), cal. 38 (50), cal. 7 mm (99).

O condutor do carro, um homem de 39 anos relatou que comprou as munições para usar em um treinamento, informou ainda que um amigo possui um clube de tiro. Já o passageiro de 61 anos, declarou que estava acompanhando o motorista, mas não sabia das nmuniçães.

Os envolvidos juntamente com o veículo e as munições foram encaminhados à Polícia Federal.

