"Operação Saturação" apreende 2t de maconha, armas e munições

Na sexta-feira (28), durante a "Operação Saturação" traficantes abandonaram em uma residência mais de duas toneladas de maconha, armas, munições, veículos roubados, rádios transmissores e matérias para distribuição de drogas,em Paranhos, que também faz divisa com o Paraguai.

De acordo com o Departamento de Operações na Fronteira (DOF) a apreensão quando os bandidos perceberam a chegada da polícia abandonaram tudo.

Foram localizados 2.660 quilos de maconha; cinco rádio transmissores veicular; sete rádios transmissores portáteis; colete balístico; escopeta 12 milímetros; sete munições 9 mm; oito munições calibre 12; dez celulares; quatro placas de carros; um notebook, além de grande quantidade de fita adesiva e insulfilm, utilizadas para embalar a droga.

Também foram apreendidas três caminhonetes, uma moto, uma SUV Land Rover e dois carros de passeio, todos roubados. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a sede do DOF em Dourados.

De acordo com o diretor do DOF, coronel Kleber Haddad Lane, a "Saturação" ocorre por tempo indeterminado e conta com o apoio de um helicóptero da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul, bem como equipes da Polícia Militar.

