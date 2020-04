Dois adolescentes de 14 anos esfaqueiam professor até a morte

Sarah Chaves, com informações do JP News

O professor Amarildo Rossi, 57 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (7) às margens da BR-158, nas imediações do Auto Posto Novo Mato Grosso em Aparecida do Taboado.

Segundo apurado pelo JP News, uma testemunha passava pelo local por volta das 6h da manhã quando viu sangue à beira da estrada, e logo à frente o corpo do professor no meio de uma moita.

Os policiais civis e militares foram acionados até o local onde identificaram o professor aposentado que era conhecido na região pelo fato de participar de competições de Montain Bike.

A equipe de perícia de Paranaíba ficou responsável pela realização de verificação expedição de laudo médico e perícia papiloscopista para identificar digitais no carro de Amarildo, que foi encontrado horas depois.

Porém horas mais tarde da constatação do crime dois adolescentes de 14 anos compareceram ao quartel da Polícia Militar e confessaram o assassinato. Com o acompanhamento.de uma conselheira tutelar a polícia militar e os autores fizeram diligências onde encontraram duas facas utilizadas no crime, jogadas em terreno baldio.

Os menores confessaram ter combinado o crime através do WhatsApp onde marcaram encontro com a vítima na noite de domingo (5), por volta das 19h. Amarildo teria dado carona aos dois adolescentes e no local combinado por eles, o professor foi morto a facadas.

Segundo o delegado de polícia Dr. Lúcio Fátima "Rossi sofreu vários golpes de faca entre 10 e 15 golpes. O laudo pericial ainda não foi concluído e irá apontar a quantidade de golpes e demais detalhes que interessa a investigação", disse o delegado.

Os suspeitos estão provisoriamente recolhidos na delegacia de polícia de Aparecida do Taboado.

Após passar por laudo necroscópico, o corpo do professor foi sepultado na manhã desta terça no Cemitério Municipal de Aparecida do Taboado.

