'Dona de boca de fumo' é presa ao ser flagrada fumando maconha e dando de mamar ao filho

Uma mulher, que não teve o nome identificado, foi presa durante uma operação contra o tráfico de drogas, em uma ‘boca de fumo’ localizada na Rua Cuiabá, em Bataguassu, durante a tarde desta quinta-feira (7).

Conforme as informações policiais, as autoridades realizaram semanas de monitoramento no local. Ao entrar no imóvel, encontraram mais de 80g de maconha, quantidade suficiente para produzir cerca de 200 cigarros. Além disso, parte da droga estava enterrada na propriedade.

Durante as buscas na casa, os policiais encontraram uma mulher, a ‘dona da boca’, fumando enquanto segurava uma criança de poucos meses no colo, que ainda se encontrava em fase de amamentação.

A Polícia Civil alerta que o uso de maconha durante a amamentação pode trazer sérios riscos à saúde do bebê. Os componentes ativos da droga, como o THC, podem ser transmitidos pelo leite materno e afetar a criança, causando potenciais problemas de desenvolvimento motor e cognitivo, além de outros riscos à saúde.

A operação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança e bem-estar da comunidade.

