Dono de boate morre e polícia acha armas dentro do estabelecimento em Chapadão do Sul

Moacir May, de 57 anos, dono da Boate Murão, em Chapadão do Sul, morreu após sofrer um mal súbito na noite de domingo (13), dentro do estabelecimento, localizado no Bairro Esperança, na cidade de Chapadão do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local atender o caso, uma vez que o dono da propriedade teria sido encontrado caído com um ferimento na cabeça.

No endereço, foi apurado que Moacir teria tido um infarto, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado até o hospital, mas acabou falecendo momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Os militares teriam ido até o local para coletar maiores informações, junto com o Delegado de Polícia Civil. Funcionários da casa ajudaram as equipes a fazer buscas pelo quarto da vítima, onde ele teria sofrido o infarto.

Durante a coleta de informações, os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo que uma delas não tinha registrado.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e achado de coisa, na Delegacia de Policia Civil do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também