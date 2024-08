Dono de oficina é preso ao ser flagrado armazenando produtos furtados em Corumbá

O dono de uma oficina, de 59 anos, foi preso durante a manhã desta sexta-feira (29) por manter um depósito produtos de origem ilícita no Jardim Campo Alto, em Campo Grande. Os produtos teriam sido furtados em Corumbá.

Conforme as informações policiais, as equipes da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato) identificaram, durante as investigações, que a oficina mecânica especializada em maquinários pesados, teria um depósito com dois rolantes de máquina de esteira, objetos estes furtados de uma máquina dias antes na região de Corumbá, bem como mais de meia tonelada de insumos e defensivos agrícolas também produto de furto.

Ao chegarem no local, os Policiais questionaram o proprietário sobre a origem dos objetos, porém o mesmo não apresentou justificativa para sua posse. O homem foi conduzido à sede da Especializada e responderá pelo crime de Receptação Qualificada, sem fiança, no exercício de sua atividade comercial.

A Delegacia requisitou, ainda, exame pericial para constatação dos insumos/defensivos apreendidos, sendo comprovado que se encontravam sem o armazenamento adequado na referida oficina mecânica.

Os produtos recuperados, tanto os rodantes de esteira como os insumos/defensivos, estão avaliados em mais de R$150.000,00.

O autuado foi submetido a exame de corpo de delito e permanece preso à disposição da justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também