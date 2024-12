Dono de tabacaria é indiciado por dar bebidas e narguilé a adolescentes em Batayporã

Um jovem, de 23 anos, foi indiciado por dar bebidas e narguilé a adolescentes no município de Batayporã. Ele é dono de uma tabacaria na cidade e acabou sendo alvo de investigação, que foi finalizada durante a sexta-feira (20).

Conforme as informações policiais, a tabacaria está situada no centro da cidade. Caso o homem volte a cometer o crime, a permissão de funcionamento do estabelecimento pode ser cassada.

A Polícia Civil adverte que o fornecimento de bebidas alcoólicas, ou quaisquer substâncias que causem dependência, ainda que gratuitamente, é crime sujeito a reclusão de até cinco anos.

