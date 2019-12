Dupla é presa por violência doméstica

Marya Eduarda Lobo, com informações do Nova News

Policias Militares da equipe de Rádio Patrulha da 2ª Cia de Ivinhema, na noite do último domingo (22), prenderam dois autores de violência doméstica em um intervalo de poucas horas.

Os policiais foram acionados com a denúncia de que um jovem de 22 anos estava ameaçando seus pais com uma faca.

Após ouvir os relatos das vítimas, a equipe saiu em diligências para localizar o suspeito, conseguindo encontrar o jovem próximo ao Hospital Municipal ainda na posse da faca relatada na denúncia.

Diante do flagrante o jovem foi apresentado na Delegacia de Polícia juntamente com a arma branca.

Mais tarde, os policiais militares foram solicitados pela vítima moradora no Residencial Eco Park, que relatou que seu filho de 37 anos estava em posse de uma faca, fazendo ameaças de morte a todos que se encontravam no interior da residência.

No local, a equipe buscou as características do agressor e, após diligências, conseguiu localizar o suspeito com a faca de cozinha.

O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para o registro de ocorrência.

