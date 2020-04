Vídeo: dupla é presa traficando mais de 2 toneladas de maconha

Dois homens, 23 e 35 anos, foram presos nesta segunda-feira (07) transportando mais de 2 toneladas de maconha, na MS-164, em Ponta Porã. A droga estava escondida em meio a uma carga de peixe e seria entregue em Dourados.

De acordo com a Polícia Militar, foi abordado um caminhão frigorífico Ford/Cargo, com placas de Cascavel (PR), com dois ocupantes, o motorista e um passageiro.

Os dois ficaram muitos nervosos durante a abordagem, levando os militares a pedirem para revistar a carga do veículo, onde encontraram 2.110 kg de maconha escondia em meio a 600 kg de peixes.

Os autores revelaram terem pegado a droga em Ponta Porã e levariam até Dourados. Os dois foram presos e encaminhados, juntamente com a droga, veículo e peixes, para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

A apreensão ocorreu durante operação de controle do fluxo viário sanitário por conta das diversas Portarias Federal/Estadual em vigor por conta da Pandemia relacionada ao COVID-19.

