Dupla em motocicleta mata dois a tiros em bar e foge

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Luciano Diunízio Chagas, de 30 anos e Ricardo Pereira de Souza, de 36 anos, foram mortos a tiros por dois homens de moto, na noite desse domingo (5), em Dourados

Segundo informações do Dourados News, o crime aconteceu por volta das 18h30, em frente a um bar. Ricardo conhecido como “Ricardinho”, foi executado com 11 tiros, e Luciano foi morto com um tiro nas costas, por disprados de uma pistola calibre 9mm.

A dupla bebia cerveja em um bar, localizado na Rua Antônio do Amaral, Canaã 1, ao lado da escola Sócrates Câmara quando a dupla de moto chegou, efetuou os disparos contra eles e fugiu.

A Polícia Militar fez diligências para tentar encontrar os autores do duplo homicídio e o caso será investigado pela Polícia Civil.

