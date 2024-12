Dupla investigada por matar Gabriel na Moreninha é presa com armas e drogas

Saiba Mais Polícia Jovem é executado com mais de 10 tiros nas Moreninhas

Dois homens, de 28 e 33 anos, foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira (19), com uma espingarda e uma pistola, de 9 milímetros, além de quatro tabletes de cocaína e uma quantia de R$ 15 mil, em um condomínio, no Jardim dos Estados, em Campo Grande. Eles estavam sendo investigados pela morte de Gabriel Brandão Mendonça, de 25 anos.

O jovem foi assassinado com 15 tiros na noite do dia 9 de novembro de 2022.

Na época, a informação era que o jovem foi surpreendido por um grupo de homens mascarados e atingido pelos disparos na rua Sambacuim. Ele chegou a ser socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, mas não resistiu.

Familiares haviam dito, conforme registro da ocorrência, que o rapaz estava em frente de casa, e quatro homens mascarados chegaram atirando contra ele, estando em um veículo Volkswagen Gol, de cor vermelha, rebaixado e aros esportivos.

Já nesta quinta-feira, Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) e DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) prenderam os dois investigados. Desde o início, o crime era tratado como uma disputa pelo território do tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, uma equipe do Garras esteve em um condomínio no Jardim dos Estados e cumpriram um mandado de busca e apreensão, quando encontraram o indivíduo, de 28 anos, na companhia do homem, de 33 anos.

Durante as buscas, foram apreendidos quatro tabletes de cocaína e R$ 15 mil em espécie, proveniente da venda de parte da cocaína. Na continuidade das buscas, os policiais identificaram outra residência de um dos investigados, e lá encontraram duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm importada e uma espingarda calibre .12.

Os dois autores foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito e deverão ser interrogados no inquérito que investiga o crime de homicídio.

