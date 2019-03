Durante a prisão cachorrinha “se entrega” com dono

Durante a uma abordagem policial, os militares acabaou prendendo uma dupla em flagrante com 11 quilos de maconha, mas a cena que mais chamou a atenção, foi a de uma cachorrinha que “se entregou” junto com o dono. O fato ocorreu tarde de quinta-feira (14) no Centro de Deodápolis.

De acordo com o investigador Jander ,da Polícia Civil, o registro foi feito por policiais militares de Fátima do Sul, que atenderam a ocorrência. A cachorrinha tem pouco mais de dois meses e quando viu o dono no chão foi até ele com a intenção de brincar.

"A foto foi tirada no instante que ela estava deitada, de barriga para cima, chamando o dono para brincar o que deu a impressão de que ela estava realmente se entregando", disse o policial, sem conseguir evitar a gargalhada ao telefone.

A cena foi divulgada nesta sexta-feira (15) no Facebook e já somava mais de 100 compartilhamentos no grupo "Passeando em Campo Grande".

A cadela como não pode ser presa, ficou com a esposa de um dos suspeitos, ela ficou responsável pelo animal.

Deixe seu Comentário

Leia Também