Durante brincadeira, crianças colocam fogo em sofá dentro de casa em Ivinhema

Um princípio de incêndio na rua Rômulo Guariente mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros durante a manhã desta quarta-feira (8), em Ivinhema.

Conforme as informações divulgadas pelo site Jornal da Nova, o fogo começou em um sofá localizado na sala do imóvel. Parte da porta e a fiação acabaram derretendo por conta das chamas.

O fogo foi controlado e os socorristas retiraram o sofá da sala deixando o local em segurança. No momento do ocorrido a mãe, filha e três netos estavam na casa.

Ainda de acordo com o site, a moradora detalhou que o incêndio pode ter começado no próprio sofá, sendo causado pelas crianças, que possivelmente brincavam com isqueiro ou fósforo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também