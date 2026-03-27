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Em ação no Jockey Club, Polícia recupera celular de criança vítima de assalto

Homem foi levado à delegacia pois queria cobrar para devolver o aparelho

27 março 2026 - 12h23Vinícius Santos
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas BisFardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis  

Uma criança de 9 anos foi vítima de assalto no bairro Jardim Jockey Club, em Campo Grande. A Polícia Militar atendeu o caso e recuperou o celular do menor na noite de quinta-feira (27).

Conforme a polícia, a equipe da Força Tática atendeu a uma ocorrência de roubo de celular contra a criança, que teve o aparelho arrancado de sua mão por um indivíduo desconhecido. Após o ocorrido, a avó da vítima conseguiu contato com quem estava com o celular, que exigiu dinheiro para devolvê-lo e indicou um endereço.

No local informado, a polícia encontrou dois indivíduos, sendo que um deles afirmou ter encontrado o aparelho, mas se recusou a devolvê-lo sem pagamento. Ao receber voz de prisão, ele danificou o celular e resistiu à abordagem. 

Familiares tentaram impedir a ação policial, sendo necessário o uso de spray de pimenta para conter a situação. O autor foi detido e encaminhado à delegacia junto com a vítima. Ele apresentava leves escoriações decorrentes da resistência.

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