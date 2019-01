Em briga por carro, mulher manda linchar ex-marido

Julielson da Silva Freitas, 39 anos, foi linchado pela sogra e três homens em sua borracharia na noite de domingo (27), no bairro Jardim Centenário. O caso aconteceu após a vítima ter uma discussão com a ex-mulher por conta de um veículo.

Segundo o boletim de ocorrência, ele e a ex-companheira passam por processo de separação e ao procurá-lo, ela afirmava que o carro, um Chevrolet Prisma deveria com ficar com mesma. Ele se recusou a entregar o veículo, que deixou a mulher furiosa com situação e disse a vítima que mandaria alguém ir buscar o carro.

Como prometido, na noite de ontem (27), Julielson foi surpreendido com uma visita da sogra e mais três homens que alegavam ter ido até o local buscar o carro, mas ainda recusando a entregar, ele começou a ser espancado por barras de ferro.

A vítima conseguiu fugir em determinado momento, mas teve um corte profundo na cabeça e sofreu diversas escoriações nos ombros e braços. Em seguida acionou a Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Centro Regional de Saúde (CRS) Aero Rancho. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga.

