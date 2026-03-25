Em depoimento, Bernal diz que mirou a perna do empresário e afirma que se sentiu acuado

Em depoimento à Polícia Civil após o crime, o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, afirmou que não teve intenção de matar o empresário Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, e que agiu ao se sentir ameaçado dentro do imóvel.

"Eu lamento muito. Lamento pelo falecimento dele. Para mim, eu tinha tirado na perna", declarou.

Segundo Bernal, ele foi até a casa após receber alertas de invasão e encontrou três pessoas no local. "Eles estavam em três e eu estava sozinho. Em três dentro da casa", disse.

O ex-prefeito relatou que viu dois homens tentando arrombar a porta e que um deles teria avançado em sua direção. "Quando eu entrei, ele olhou pra mim e me ameaçou. Praticamente avançou sobre mim", afirmou.

Ainda no depoimento, Bernal disse que reagiu por impulso. "Eles avançaram, eu dei um tiro. Eu não atirei pra matar, atirei pra ferir", reforçou.

Ele também alegou que já havia registrado ocorrências anteriores envolvendo o imóvel. "Eu fui até a delegacia comunicar o fato, porque já tinha registrado outros três boletins por arrombamento e desaparecimento de bens", disse.

O caso aconteceu após uma disputa pela posse da casa, localizada na Avenida Antônio Maria Coelho. O imóvel havia sido leiloado pela Caixa e adquirido por Mazzini, mas a defesa de Bernal sustenta que não havia ordem judicial de desocupação.

Contradição

Apesar da versão apresentada pelo ex-prefeito, o depoimento de uma testemunha indica outra dinâmica. Um chaveiro que estava no local afirmou que Bernal chegou atirando, sem dar chance de diálogo, e que apenas ele estava armado.

A audiência de custódia, marcada para esta quarta-feira (25), deve definir se ele continuará preso ou responderá ao processo em liberdade.

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