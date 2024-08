Empresário 'brinca de esconde-esconde' com adolescentes em matagal de Anaurilândia

Um empresário, de 26 anos, foi flagrado com duas adolescentes, de 14 e 15 anos, em uma estrada vicinal do município de Anaurilândia. Para a Polícia Militar, as meninas alegaram não ter mantido relações sexuais com o homem, porém, uma delas disse ter trocado beijos com ele.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cenário MS, o caso teria acontecido no começo da semana, quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima e abordou uma Volkswagen Saveiro em uma estrada vicinal, nas proximidades do frigorífico da cidade, encontrando um homem em companhia de duas adolescentes.

O veículo estava escondido atrás da vegetação, paralela à rodovia. Quando questionadas, as menores de idade afirmaram não ter mantido relações sexuais com o homem, mas uma delas admitiu ter trocado beijos com ele.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou toda a ocorrência. As conselheiras realizaram entrevistas com as adolescentes e o suspeito. A menina de 15 anos contou que é funcionária do empresário e trabalha como babá para o filho dele, a outra adolescente, de 14 anos, alegou que foi levada até ele, pela colega.

O caso foi registrado junto à polícia de Anaurilândia e ao Conselho Tutelar Municipal, que já iniciou as investigações e está analisando eventuais medidas de proteção para as adolescentes.

As diligências buscam apurar as circunstâncias do encontro e se houve crime sexual.

