Adolescente mata mãe com tiro e facadas após discussão por escova de dentes

Um adolescente, de 16 anos, matou a própria mãe na tarde desta segunda-feira (19) na cidade de Águas Lindas, em Goiás, no Entorno do Distrito Federal, após uma briga causada por uma escova de dentes.

Segundo informações iniciais, do portal Metrópoles, o jovem e a mãe tiveram uma briga por causa de uma escova de dentes supostamente deixada em um guarda-roupas da residência.

Após a briga, o jovem atirou contra a mãe usando uma arma de chumbinho, e depois, esfaqueou e bateu na vítima.

Logo após o crime, o jovem ligou para a Polícia Militar (PMGO) e confessou o crime. Uma equipe foi até o local, onde confirmaram a morte da vítima.

