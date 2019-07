Engenheiro agrônomo é executado na fronteira

O engenheiro agrônomo, Hector Ruiz Duarte, foi executado a tiros na manha desta quarta-feira (10), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

De acordo com as primeiras informações, Hector trafegava em uma caminhonete com placas do Paraguai quando foi abordado por dois homens em uma moto, um deles efetuou diversos disparos contra ele. A polícia paraguaia está no local fazendo os levantamentos para elucidar o crime.

Hector Ruiz era coordenador de ciências agrárias na Faculdade de Agronomia de Pedro Juan Caballero, não há até o momento indícios de que o engenheiro era envolvido com o crime organizado, ou qualquer situação que motivasse o crime.

O caso está sendo investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também