Enteado agride padrasto no bairro Aero Rancho

Foi agredido, na manhã deste domingo (17), Olipe Gomes de Oliveira pelo seu enteado, Vinicius Simões Vieira De Souza, no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

No boletim registrado à polícia, Olipe disse que seu enteado saiu do quarto totalmente alterado devido ao uso de drogas, e começou um desentendimento com a sua mãe pelo motivo dela sempre dizer para parar de usar as substâncias ilícitas e ainda dentro da residência.

A vítima também tentou conversar e parar com a discussão, e disse a Vinicius procurar outro lugar para morar, já que não pararia de usar drogas.

Diante da situação, o enteado pegou uma faca na cozinha e começou a fazer ameaças dizendo que iria matar Olipe, que saiu correndo do local, mas foi alcançado e acabou levando duas perfurações nas costas.

Padecente, ele foi socorrido pelos vizinhos e levado ao posto de saúde do Aero Rancho. Vinicius entrou para a residência e não foi mais visto.

Deixe seu Comentário

Leia Também