Entregador de drogas é preso em flagrante em Dourados

Na noite da última quinta-feira (25), a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigação Geral (SIG) da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, realizou a prisão em flagrante de um homem de 20 anos apontado como responsável por um esquema de venda “delivery” de drogas pela cidade.

De acordo com a polícia, o investigado frequentava bares e conveniências locais, onde realizava o comércio ilícito de cocaína aos clientes desses ambientes.

Após uma série de diligências, a equipe de investigadores efetuou a abordagem do suspeito em frente a uma conveniência localizada no Jardim Água Boa, carregando 13 porções de cocaína fracionadas, além de mais de R$ 600 em espécie.

O homem foi detido e conduzido à 2ª DP de Dourados para os procedimentos criminais cabíveis, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também