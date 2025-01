Estabelecimento é multado em R$ 10 mil na Capital por fios de cobre sem isolamento

A Guarda Civil Metropolitana, durante fiscalização em um estabelecimento de materiais recicláveis, localizado na Avenida Tamandaré, na Vila Planalto, em Campo Grande, multou em R$ 10 mil o estabelecimento por violações a lei.

Durante a vistoria, os policiais encontraram quatro sacolas com aproximadamente 730 kg de fios de cobre sem isolamento, violação do ART 2° §1° da lei 6436/2020, que determina que cabos e fios de cobre ou alumínio oriundos de rede elétrica, telefonia, TV a cabo e internet utilizados em instalações residenciais, comerciais e industriais não podem estar sem isolamento.

O dono da empresa foi informado da infração e aplicada multa no valor de R$ 10 mil, com o autuado tendo até cinco dias para recorrer.

