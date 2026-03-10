Menu
PolÃ­cia

Ex-companheiro confessa ter ateado fogo em casa que matou mulher em Paranhos

Ereni Benites, de 44 anos, morreu carbonizada dentro do imÃ³vel

10 marÃ§o 2026 - 15h51Brenda Assis
O caso aconteceu em uma aldeia da cidadeO caso aconteceu em uma aldeia da cidade   (ReproduÃ§Ã£o/Atyguassu)

A Polícia Civil identificou o autor do incêndio que resultou na morte de Ereni Benites, de 44 anos, em Paranhos. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, um homem de 52 anos, que confessou o crime durante as investigações.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Paranhos, as investigações apontaram que, pouco antes do incêndio, Ereni havia deixado o local onde estava consumindo bebidas alcoólicas e foi até a própria residência para dormir. Momentos depois, o fogo começou no imóvel.

Durante o andamento da investigação, o ex-companheiro da vítima foi ouvido novamente pela polícia. Segundo os investigadores, ele apresentou contradições nos depoimentos e, ao ser confrontado com os elementos já reunidos, acabou confessando o crime.

Em depoimento, o homem afirmou que utilizou um desodorante aerossol e um isqueiro para atear fogo na casa da vítima, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente.

Após a confissão, os policiais civis realizaram novas diligências e localizaram, nas proximidades do local do incêndio, os objetos usados no crime: um isqueiro e um frasco de desodorante aerossol.

Diante das provas reunidas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. O pedido recebeu parecer favorável do Ministério Público e o homem ficará à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, o esclarecimento do caso foi possível graças ao trabalho investigativo, à análise técnica das informações e à colaboração de testemunhas.

