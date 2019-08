Ex é preso após matar pastora em culto e tentar suicídio com facada no peito

Priscilla Porangaba, com informações do MS News

A pastora Rose Meire Fermino de Andrade Mendonça, de 48 anos, foi morta com três tiros quando pregava na Igreja Pentecostal Bandeira da Vitória, no Bairro Nova Aquidauana noite desta terça-feira, (27).

Segundo informações do MS News, o autor dos disparos Carlos Alberto Mendonça, 58 anos, que segundo testemunhas é o ex marido da mulher, após cometer o crime ele fugiu e tentou se matar logo em seguida com um golpe de faca.

Por volta das 3h30 da madrugada desta quarta-feira (28), os militares receberam a informação de que Carlos havia voltado a igreja onde matou a ex-mulher.

Ele foi até a casa dos fundos e cravou uma faca no peito, mas um dos filhos dele viu a cena e retirou a faca do pai o levando para o hospital.

Os militares foram até a unidade de saúde. Após receber alta o autor foi escoltado até a delegacia, onde está preso.

Segundo informações da polícia, Carlos disse que cometeu o crime por ciúmes e não aceitar a separação. Antes de matar Rose Meire, ele teria deixado uma carta de despedida aos filhos.

Para a polícia, o autor disse ter comprado a arma de um desconhecido.

